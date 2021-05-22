Ученые нашли в местах подземных пожаров в Кузбассе необычные бактерии

Ученые проявили интерес к последствиям подземных пожаров в городе Киселевск, проанализировав пробы из данных участков. Как оказалось, даже в местах горения есть жизнь, причем необычная: биологи нашли в пластах бактерии, вырабатывающие энергию из сгоревших веществ.

– Результаты исследования позволяют сказать, что главные компоненты угольных газов, такие как водород и монооксид углерода, выступают донорами электронов, обеспечивая рост микроорганизмов, – говорится в материалах, опубликованных на сайте Microorganisms.

По оценкам исследователей, все дело в образовании локальных экстремальных экосистем, которое происходит в местах выхода горячего газа на поверхность. Ученые считают, что такая среда схожа со экосистемой горячих источников. Эксперты допускают вероятность того, что с помощью бактерий, способных утилизировать водород и угарный газ, можно разработать новый способ добычи энергии в будущем.