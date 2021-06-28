Ученые нашли в Китае череп нового вида человека

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Антропологи изучили череп человека, найденный в Китае. Они считают, что он принадлежит ранее не исследованному виду человека.

По мнению ученых, череп, найденный в 1930 году в городе Харбин на северо-востоке Китая, является самым большим из найденных на планете останков головы человека. Ученые дали имя Homo longi этому новому виду человека в честь китайского слова "дракон" (long).


Антропологи считают, что этот череп ближе к Homo sapiens, так как он мог вмещать в себя мозг, размером с мозг современного человека. Однако все его черты (большие зубы, огромный рот, толстые надбровные дуги и квадратовидные глазницы) отличаются от черт как Homo sapiens, так и неандертальцев.


Если посмотреть на размер харбинского черепа, заметные височные линии и прочность, можно предположить, что обладатель черепа - мужчина.


Череп принадлежал человеку в возрасте около 50 лет, сообщается в журнале The Innovation.


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