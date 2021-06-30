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Ученые нашли посох древнего шамана на болотах Финляндии

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Археологи обнаружили в финском болоте посох, они предполагают, что он мог принадлежать древнему шаману. Пользовались им примерно 4,4 тысячи лет назад.

Находился посох на доисторическом месте Ярвенсуо 1, на берегу озера Раутъярви, которое находится на юго-западе Финляндии. Сама находка имеет форму змеи, длиной полметра. Ученые отмечают, что данный артефакт не похож на ранее найденные находки из неолита Европы, хотя змеи и использовались в наскальной живописи.


- Кажется, существует определенная связь между змеями и людьми, это напоминает северный шаманизм исторического периода, где змеи играли особую роль в качестве духов-помощников шаманов, - сообщил доктор Антти Лахелма из Университета Хельсинки.

Также на болотах нашли древнюю утварь, остатки строений и рыболовное снаряжение. Это помогает понять древние народы и ландшафт, где они выполняли как мирские, так и священные дела. Об этом рассказал доктор Сату Койвисто, ведущий автор исследования.


Сам Ярвенсуо 1 был обнаружен совершенно случайно землекопами. Там до сих пор проводятся раскопки и исследования, начатые в 2019 году, сообщили ученые в журнале Antiquity.

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