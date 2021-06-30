Ученые нашли посох древнего шамана на болотах Финляндии

Находился посох на доисторическом месте Ярвенсуо 1, на берегу озера Раутъярви, которое находится на юго-западе Финляндии. Сама находка имеет форму змеи, длиной полметра. Ученые отмечают, что данный артефакт не похож на ранее найденные находки из неолита Европы, хотя змеи и использовались в наскальной живописи.

- Кажется, существует определенная связь между змеями и людьми, это напоминает северный шаманизм исторического периода, где змеи играли особую роль в качестве духов-помощников шаманов, - сообщил доктор Антти Лахелма из Университета Хельсинки.

Также на болотах нашли древнюю утварь, остатки строений и рыболовное снаряжение. Это помогает понять древние народы и ландшафт, где они выполняли как мирские, так и священные дела. Об этом рассказал доктор Сату Койвисто, ведущий автор исследования.

Сам Ярвенсуо 1 был обнаружен совершенно случайно землекопами. Там до сих пор проводятся раскопки и исследования, начатые в 2019 году, сообщили ученые в журнале Antiquity.