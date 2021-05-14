Ученики в кузбасском поселке смогут заняться робототехникой в обновленной школе

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352 школьника в Ленинске-Кузнецком муниципальном округе уже с 1 сентября 2021 года начнут учиться в школе с современным оборудованием. Открытие образовательного учреждения прошло накануне.

Ленинуглевская школа в поселке Восходящий, построенная еще в 1989 году, вновь готова принимать учащихся после капитального ремонта в здании. Об открытие обновленного образовательного учреждения рассказали власти Кемеровской области.

- Мы добавили новое современное учебное и спортивное оборудование, новую мебель. Это позволит детям реализовывать желания и возможности в дальнейшем развитии, как в сфере образования и науки, так и в сфере культуры, спорта, - приводят цитату губернатора региона Сергея Цивилева в администрации правительства Кузбасса.

Отмечается, что до начала учебного года – в летний период – школа будет функционировать, как оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Работать он начнет уже с 1 июля, а 1 сентября ученики начнут посещать занятия в образовательном учреждении.


Уточняется, что ранее было принято решение о том, чтобы разделить здание образовательного учреждения на два блока. Строители сумели реализовать задумку и теперь школьники смогут перемещаться по блокам А и Б через теплые переходы. В первом – основном – блоке расположились: входная зона с гардеробом, пищеблок, спортивный зал, административные помещения, начальные классы, а также кабинеты технологического обучения.


Второй блок будет использоваться для выполнения вспомогательных функций. Среди них отмечают: расположение детской школы искусств, библиотеки, тренажерного зала, лыжной базы, а также квартир для молодых специалистов.


Основательный ремонт, который был проведен в школе, потребовал крупных затрат: на работы было потратили около 200 миллионов рублей из бюджета области и муниципалитета.

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