Ученики продолжат обучение в частично разрушенной кузбасской школе

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Дети остались учиться в кемеровской школе, где еще в марте обрушилась стена, и продолжают посещать занятия.

Местные жители возмущены тем, что школьникам приходится продолжать ходить в частично обвалившееся учреждение. Кемеровчанка написала в соцсетях, что в школе №18 в районе Промышленновский в марте рухнула стена, а ремонт так и не начат.

– В марте вывалилась стена. Дети учатся по очереди, неделю в школе, вторая – дома дистанционно. Так и меняются каждую неделю. А на следующий учебный год, говорят, всех детей переведут в соседний поселок Кедровку, – пожаловалась женщина.

По информации городских властей, эксперты обследовали место происшествия, после чего в части здания было решено провести капитальный ремонт.

– Сейчас ведутся предпроектные работы. Предполагается выполнить ремонт стен, переустройство внутренних инженерных сетей, отделочные работы, – рассказали VSE42.Ru в горадминистрации.

На период проведения ремонтных работ дети продолжат по очереди посещать занятия в той части школы, где это еще возможно.

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