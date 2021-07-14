Ученики начальных классов в Кемерове камнями повредили электровоз

Подвижный состав поезда стал мишенью для школьников из "началки", которые, вооружившись камнями, напали на транспорт. В результате атаки объекта четвероклассникам удалось пробить ветровое стекло машины до появления на нем обширной трещины с осколками.

– Родителям школьников надлежит возместить ущерб, причиненный эксплуатационному локомотиву депо, в размере 36800 рублей, – сообщили в кузбасском ЛУ МВД.

Оплата последствий от шалости детей стала обязанностью родителей. С несовершеннолетними и их взрослыми представителями стражи порядка провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения, также на родителей составили протоколы о неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию малолетних.