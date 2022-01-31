Ученики кузбасской школы вынуждены пользоваться грязной водой

Пост с возражением появился в понедельник 21 января в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора публикации, некачественная вода течет из кранов в беловской школе №9 МАОУ СООШ.

– Вот такая вода в школе №9 МАОУ СООШ, обожаю, и так через день твориться. ВОДОПРОВОДЧИКАМ НЕ ЗВОНЯТ!! – прокомментировал интернет-пользователь.

Судя по видео, в зеленом ведре набрана жидкость темного цвета. Однако в комментариях аудитория усомнилась в правдивости информации. Некоторые предположили, что вода стала грязной из-за нечистой тары.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского поселка Чертинский на протяжении трех дней вынуждены умываться грязной водой, которая бежит из-под крана.