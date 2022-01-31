Ученики кузбасской школы вынуждены пользоваться грязной водой

0
Фото:  

Жители кузбасского города в очередной раз пожаловались на низкое качество водопроводной воды, которая поступает не только в жилые дома, но и в школы.

Пост с возражением появился в понедельник 21 января в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора публикации, некачественная вода течет из кранов в беловской школе №9 МАОУ СООШ.

Вот такая вода в школе №9 МАОУ СООШ, обожаю, и так через день твориться. ВОДОПРОВОДЧИКАМ НЕ ЗВОНЯТ!! – прокомментировал интернет-пользователь.

Судя по видео, в зеленом ведре набрана жидкость темного цвета. Однако в комментариях аудитория усомнилась в правдивости информации. Некоторые предположили, что вода стала грязной из-за нечистой тары.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского поселка Чертинский на протяжении трех дней вынуждены умываться грязной водой, которая бежит из-под крана.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33200

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined