Ученики кузбасской школы надышались радиоактивным газом

Надзорный орган провел проверку в средней школе, находящейся в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района, по результатам которой инспекторы обнаружили в воздухе учреждения опасные концентрации радона — радиоактивного газа.

— Эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений нескольких учебных кабинетов, столовой, спортивного зала превышает нормированный уровень, — рассказали в областном УФССП.

В связи с рисками для здоровья учащихся и сотрудников школа была привлечена к ответственности по ст. 6.4. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений). По решению суда образовательное учреждение приостановило работу на 90 суток и было опечатано.

В УФССП сайту VSE42.Ru сообщили, руководство Шабановской среднеобразовательной школы вправе устранить выявленные нарушения раньше назначенной даты и сразу вернуться к работе.