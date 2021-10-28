Ученики кемеровской школы на обед получили сырые котлеты

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Жители кузбасской столицы пожаловались на обеды в одной из школ города. Якобы в столовой детей накормили сырыми котлетами.

Соответствующая информация появилась в сообществе в социальной сети. Автор прикрепил две фотографии к посту, на которых запечатлен обед из макарон и разделанной на части котлеты. По словам подписчика паблика, мясные изделия оказались сырыми, а поданы они были ученикам школы №40 в городе Кемерово.

Вот так и питаются дети сырыми котлетами в 40 школе, еще и деньги за это платят, а дети голодные указал горожанин.

При этом комментаторы оправдали подобную подачу блюда прожаркой медиум и заявили, что если ребят что-то не устроило в поданной еде, то они могли попросить поваров, чтобы содержимое в тарелке им заменили.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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