Ученики дышали радиоактивным газом в кузбасской школе

0
Фото:  

Проверка, проведенная Роспотребнадзором в одном из общеобразовательных учреждении Ленинск-Кузнецкого района, показала содержание опасного газа. Школу на время закрыли.

Мероприятия, направленные на выявление опасности для учащихся, были проведены в средней общеобразовательной школе в селе Шабаново. Именно в ней специалистами было установлено превышение нормируемого уровня активности радона – радиоактивного газа.


Материалы, собранные в ходе проверки, послужили причиной для возбуждения административного делопроизводства по ст. 6.4 КОАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). Наказание по ней уже было назначено ранее. Оно же составило административное приостановление деятельности сроком на 14 суток.


Тем не менее, нарушения, выявленные в учреждении, устранены не были, из-за чего прокурор Ленинск-Кузнецкого района обратился в суд с требованием о том, чтобы обязать школу ликвидировать недочеты, а также привести уровень радона в установленные нормы.

- Ленинск-Кузнецкий районный суд 19 июля полностью удовлетворил требования прокурора, до 1 сентября нарушения должны быть устранены, до этого момента эксплуатация здания запрещена, - добавили в прокуратуре.

В пресс-службе прокуратуры Кузбасса также отметили, что ход устранения соответствующих нарушений находится на контроле надзорного органа, а профинансирует указанные мероприятий администрация муниципалитета.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27345

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined