Ученики дышали радиоактивным газом в кузбасской школе

Мероприятия, направленные на выявление опасности для учащихся, были проведены в средней общеобразовательной школе в селе Шабаново. Именно в ней специалистами было установлено превышение нормируемого уровня активности радона – радиоактивного газа.

Материалы, собранные в ходе проверки, послужили причиной для возбуждения административного делопроизводства по ст. 6.4 КОАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). Наказание по ней уже было назначено ранее. Оно же составило административное приостановление деятельности сроком на 14 суток.

Тем не менее, нарушения, выявленные в учреждении, устранены не были, из-за чего прокурор Ленинск-Кузнецкого района обратился в суд с требованием о том, чтобы обязать школу ликвидировать недочеты, а также привести уровень радона в установленные нормы.

- Ленинск-Кузнецкий районный суд 19 июля полностью удовлетворил требования прокурора, до 1 сентября нарушения должны быть устранены, до этого момента эксплуатация здания запрещена, - добавили в прокуратуре.

В пресс-службе прокуратуры Кузбасса также отметили, что ход устранения соответствующих нарушений находится на контроле надзорного органа, а профинансирует указанные мероприятий администрация муниципалитета.