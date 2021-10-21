Ученик распылил газовый баллончик в здании новокузнецкой школы

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Девятиклассник распылил в школе в Новокузнецке газовый баллончик, из-за чего некоторым людям пришлось обратиться за медпомощью.

В одной из школ южной столицы Кузбасса распылили из баллончика неизвестное вещество, что привело к эвакуации работников и обучающихся.

– Впоследствии четыре ученицы обратились за медицинской помощью. После полного обследования и наблюдения они были отпущены домой, – рассказали VSE42.Ru в областном ГУ МВД.

По данным ведомства, перцовый баллончик в раздевалке спортзала случайно распылил 15-летний ученик, взяв его у одноклассника. Первого поставили на профилактический учет в полиции, а второго – на внутришкольный профилактический учет.


Инспекторы по делам несовершеннолетних составили протоколы в отношении законных представителей двух подростков по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

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