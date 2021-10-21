Ученик распылил газовый баллончик в здании новокузнецкой школы

В одной из школ южной столицы Кузбасса распылили из баллончика неизвестное вещество, что привело к эвакуации работников и обучающихся.

– Впоследствии четыре ученицы обратились за медицинской помощью. После полного обследования и наблюдения они были отпущены домой, – рассказали VSE42.Ru в областном ГУ МВД.

По данным ведомства, перцовый баллончик в раздевалке спортзала случайно распылил 15-летний ученик, взяв его у одноклассника. Первого поставили на профилактический учет в полиции, а второго – на внутришкольный профилактический учет.

Инспекторы по делам несовершеннолетних составили протоколы в отношении законных представителей двух подростков по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".