По данным правоохранителей, инцидент произошел на трассе в Крапивинском районе. Столкновение двух большегрузов и минивэна привело к тому, что участок автодороги оказался заблокирован, а груз одной из машин рассыпался. Кроме того, в ДТП пострадали два человека.

В связи с инцидентом движение по участку трассы "Кемерово - Новокузнецк" в районе села Панфилово в сторону Кемерова ограничено. Объезд организован экипажами полиции по дороге "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга". В настоящее время специалисты занимаются устранением последствий аварии.