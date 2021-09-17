Участок трассы "Кемерово - Новокузнецк" закрылся из-за крупного ДТП

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Накануне ночью в Кемеровской области произошло серьезное ДТП с участием грузовиков и минивэна. В результате часть трассы была перекрыта. Подробности редакции AVOKADO сообщили в УГИБДД Кузбасса.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на трассе в Крапивинском районе. Столкновение двух большегрузов и минивэна привело к тому, что участок автодороги оказался заблокирован, а груз одной из машин рассыпался. Кроме того, в ДТП пострадали два человека.


В связи с инцидентом движение по участку трассы "Кемерово - Новокузнецк" в районе села Панфилово в сторону Кемерова ограничено. Объезд организован экипажами полиции по дороге "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга". В настоящее время специалисты занимаются устранением последствий аварии.

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