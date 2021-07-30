Участок недр в Кузбассе попал на продажу за 381 млн рублей

Речь идет о продаже права пользования недрами на двух участках в шахтерском крае. Первый участок — Чексинский — находится под Междуреченском, второй — Шламовые отстойники АО "ОФ "Чертинская"" — в Белове. Как сообщает "Коммерсант", установлена начальная цена аукциона в 381 млн рублей.

Чексинский находится в таежном лесу, его площадь равна 142,5 кв. км. В этой местности движение доступно только в летний период по грунтовым дорогам. Прогнозируемые запасы ресурсов составляют 1,009 миллиарда тонн. Площадь Шламовых отстойников — 0,83 кв. км.