Участники ВОВ получат приуроченные к годовщине Победы выплаты в Кузбассе

Исходя из данных, которыми располагают сотрудники Министерства социальной защиты населения Кузбасса, в текущем году в связи с празднованием 76-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, проживающим в регионе, выплатят по 5 тысяч рублей.

– В соответствии с распоряжением правительства Кузбасса ветеранам Великой Отечественной войны будет вручена целевая премия правительства Кузбасса в размере 5 тыс. рублей. Адресные поздравления будут организованы на дому, – цитируют ТАСС комментарий ведомства.

К настоящему времени в Кемеровской области проживают 9,3 тысячи ветеранов, прошедших войну, и их вдов.

Отмечается, что адресное поздравление с годовщиной победы будет представлять из себя марш, которым под окнами ветеранов пройдутся: военнослужащие, представители силовых ведомств, а также курсанты кадетских корпусов и участники военно-патриотических клубов.