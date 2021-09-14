Участники перекрывшего дорогу свадебного кортежа в Кемерове попали в полицию

0
Фото:  

Правоохранители установили личности горожан, которые нарушили ПДД в попытке отснять свадебный материал, остановившись по середине оживленного проспекта в кузбасской столице.

В Кемерове стражи порядка вычислили участников свадебного кортежа, который некоторое время назад перекрыл дорогу на проспекте Ленина. Три автомобиля на несколько секунд остановились по середине проезжей части, а пассажиры начали выходить из машин и выглядывать из окон во время съемки эффектных кадров.

— Участники кортежа не только рисковали своей безопасностью, но и создавали помехи для движения транспорта, — рассказали в областном ГУ МВД.

В результате праздник обернулся для водителей автомобилей Mitsubishi, Honda и ВАЗ, нарушивших ПДД, походом в отдел полиции.


На всех троих были составлены десять протоколов в связи с перечнем допущенных нарушений, в частности, нарушение правил перевозки людей, управление неисправными автомобилями, нарушение требований автострахования, правил применения ремней безопасности. Какое именно наказание полагается автомобилистам, решит комиссия ОГИББД Кемерова.


Напомним, ранее очевидцы запечатлели на камеру нарушителей, перекрывших дорогу.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28913

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined