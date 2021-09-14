Участники перекрывшего дорогу свадебного кортежа в Кемерове попали в полицию

В Кемерове стражи порядка вычислили участников свадебного кортежа, который некоторое время назад перекрыл дорогу на проспекте Ленина. Три автомобиля на несколько секунд остановились по середине проезжей части, а пассажиры начали выходить из машин и выглядывать из окон во время съемки эффектных кадров.

— Участники кортежа не только рисковали своей безопасностью, но и создавали помехи для движения транспорта, — рассказали в областном ГУ МВД.

В результате праздник обернулся для водителей автомобилей Mitsubishi, Honda и ВАЗ, нарушивших ПДД, походом в отдел полиции.

На всех троих были составлены десять протоколов в связи с перечнем допущенных нарушений, в частности, нарушение правил перевозки людей, управление неисправными автомобилями, нарушение требований автострахования, правил применения ремней безопасности. Какое именно наказание полагается автомобилистам, решит комиссия ОГИББД Кемерова.

Напомним, ранее очевидцы запечатлели на камеру нарушителей, перекрывших дорогу.