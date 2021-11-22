Участники ОПГ два года совершали мошенничества с автостраховкой в Кемерове

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Прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении одного из членов ОПГ, базировавшейся в кузбасской столице. Злоумышленника обвиняют в мошенничестве со страховкой транспортных средств.

По версии следствия, 37-летний кемеровчанин вступил в сговор с еще четырьмя горожанами. Члены преступной группировки с 2016 по 2018 годы совершали мошенничества в сфере автострахования. Пять участников ОПГ и еще более 20 соучастников инсценировали ДТП и незаконно оформляли наступление страховых случаев, в результате чего получали выплаты. Общая сумма похищенных таким образом средств составила более шести миллионов рублей.


Один из обвиняемых активно сотрудничал со следствием и изобличил остальных участников преступлений, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. Мужчину ожидает суд.


Расследование уголовного дела в отношении других членов ОПГ продолжается.

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