Участники кузбасской ОПГ попали под суд за обманы горожан с жильем на 12 млн рублей

В Новокузнецке завершилось расследование дела о мошенничестве девяти человек в составе ОПГ, которые обвиняются в совершении 15 преступлений. Уголовное дело было возбуждено после двух обращений местных жителей в полицию об обмане риелторского агентства.

В первом случае жертвой мошенников стал 60-летний новокузнечанин, который обратился в агентство недвижимости с целью продажи своей квартиры и покупки новой. Злоумышленники предложили мужчине оформить нотариальную доверенность, чтобы получить возможность проводить сделки от его лица. Также потерпевший подписал несколько пустых бланков, а после окончания всех процедур риелторы не зарегистрировали сделку, а попросту перепродали квартиру клиента.

Еще один случай произошел с 40-летним новокузнечанином. Он попросил специалистов помочь вступить в наследование квартиры, однако в конторе ему отказали. Тем не менее спустя время наследником стал совершенно другой человек, не имеющий отношения к погибшей родственнице заявителя. Однако у него была такая же фамилия.

— В общей сложности участие в противоправных деяниях принимали 12 человек. Двое фигурантов заключили досудебные соглашения: одна из обвиняемых приговорена к 2 годам лишения свободы условно, уголовное дело в отношении второго рассматривается в суде. Еще один участник ОПГ скончался, — рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

Жертвами ОПГ стали 13 граждан и организаций, а общий ущерб составил 12 млн рублей. Отмечается, что потенциального "клиента" мошенники видели в пожилых людях, а также в ведущих асоциальный образ жизни.

— Потерпевшими по делу заявлены гражданские иски о возмещении причиненного ущерба. Следователем наложен арест на недвижимое имущество лидера ОПГ – земельный участок стоимостью более 16 000 000 рублей, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мошенникам грозит до десяти лет колонии.