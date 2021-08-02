Участник рабочей встречи с замгубернатором Кузбасса оплавил обувь

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В Новокузнецком районе заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов провел рабочую встречу. Он посетил местный угольный отвал, где один из участников едва не лишился обуви.

На своей странице в социальных сетях Андрей Панов рассказал об итогах встречи с главой Новокузнецкого района Андреем Шарниным и специалистами НИИ Горного дела, которая прошла на угольном отвале недалеко от поселка Апанас.


По словам замгубернатора, работы по устранению подземного горения завершились пока только на одном участке. Для выравнивания и снижения температуры на следующем участке в настоящее время ведется поиск финансирования.

Открытого огня нигде нет, но видно, что внутри идет серьезное нагревание пород. Как пример - сегодня один из участников встречи долго стоял на краю отвала, и у него оплавилась резиновая подошва на ботинках, - написал Панов.

Он также добавил, что доступ к отвалу запрещен, для чего по периметру были установлены предупреждающие знаки.


Напомним, ранее устранение горящего отвала легло на плечи администрации, однако местные жители давно жаловались на горящий изнутри объект, который выбрасывает в атмосферу вредные вещества.

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