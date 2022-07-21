Участник дорожного конфликта в Кузбассе отнял у оппонента иномарку

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Житель Кемеровской области оказался под стражей после того, как угнал автомобиль мужчины, с которым он поссорился на проезжей части.

Прокопчанин сообщил полицейским, что неизвестный избил его и угнал автомобиль BMW X3. При этом момент преступления попал в объектив уличной камеры. На кадрах видно, как мужчина останавливается возле одного из магазинов, после чего к нему подъезжает автомобиль "ВАЗ-2114". Из отечественной легковушки выходит неизвестный, который несколько раз ударяет прокопчанина, садится за руль иномарки и уезжает.


Позднее угнанную машину нашли брошенной в лесу и вернули хозяину. Злоумышленника также удалось установить: им оказался 26-летний житель Киселевска. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном и рассказал, что за месяц до происшествия поссорился с владельцем иномарки на дороге. Мотивом для преступления стала месть за "некорректное поведение" оппонента.


В отношении киселевчанина возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, сейчас его заключили под стражу.


Ранее о происшествии "как в кино про бандитские 90-е" сообщили прокопчане в социальных сетях.

Видео: ВКонтакте / ЧП Кузбасс

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