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Уборщица украла из кемеровского соцучреждения реабилитационное оборудование

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Стражи порядка задержали воровку, которая вынесла из центра соцобслуживания оборудование стоимостью более десятка тысяч рублей.

К кемеровским правоохранителям обратился директор центра социального обслуживания населения и сообщил о краже. Из соцучреждения пропало оборудование, необходимое для процедур восстановления пациентов.


Стражам порядка удалось выяснить, что предметы украла 45-летняя сотрудница учреждения во время ухода персонала на обед. Женщина недавно устроилась в центр уборщицей и вынесла оттуда оборудование более чем на 15 тыс. рублей. Краденое сдавала в комиссионки, а деньги тратила по своему усмотрению.


В результате воровку задержали, она стала фигуранткой уголовного дела о краже. Статья предусматривает лишение свободы до двух лет, рассказали в областном ГУ МВД.

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