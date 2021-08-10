Уборщица украла из кемеровского соцучреждения реабилитационное оборудование

К кемеровским правоохранителям обратился директор центра социального обслуживания населения и сообщил о краже. Из соцучреждения пропало оборудование, необходимое для процедур восстановления пациентов.

Стражам порядка удалось выяснить, что предметы украла 45-летняя сотрудница учреждения во время ухода персонала на обед. Женщина недавно устроилась в центр уборщицей и вынесла оттуда оборудование более чем на 15 тыс. рублей. Краденое сдавала в комиссионки, а деньги тратила по своему усмотрению.

В результате воровку задержали, она стала фигуранткой уголовного дела о краже. Статья предусматривает лишение свободы до двух лет, рассказали в областном ГУ МВД.