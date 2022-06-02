Уборочная техника "окатила" грязью окна жителей кузбасского города

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Жительница города в Кемеровской области возмутилась техникой, которая загрязнила окна горожан. Власти прокомментировали ситуацию.

Междуреченка, проживающая в доме №22 по проспекту 50 Лет Комсомола, сообщила в социальной сети, что проводившая уборку улицы машина "облила" ее окна грязью. Женщина также отметила, что является одинокой пенсионеркой и только недавно вымыла окна.

‒ Проехала машина похожая на ту что откачивает канализацию из колодцев. Собрала грязь с тротуара и вылила все на окна людей. Это полное безобразие, ‒ возмутилась пожилая горожанка.

Свои слова женщина подкрепила снимками, на которых виден почерневшие от грязи подоконник и рама.

Администрация города прокомментировала ситуацию. Сотрудники мэрии Междуреченска заявили, что подрядной организации было выдано замечание. Кроме того, с механизатором был проведен внеплановый инструктаж.

Фото, Видео: ВКонтакте / Типичный Междуреченск Мыски Новости [ТМ]

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