Междуреченка, проживающая в доме №22 по проспекту 50 Лет Комсомола, сообщила в социальной сети, что проводившая уборку улицы машина "облила" ее окна грязью. Женщина также отметила, что является одинокой пенсионеркой и только недавно вымыла окна.

‒ Проехала машина похожая на ту что откачивает канализацию из колодцев. Собрала грязь с тротуара и вылила все на окна людей. Это полное безобразие, ‒ возмутилась пожилая горожанка.

Свои слова женщина подкрепила снимками, на которых виден почерневшие от грязи подоконник и рама.