"Убогая карета": междугородний автобус шокировал кузбассовца

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Состояние общественного транспорта в Кемеровской области вызвало бурю негодования у пассажира.

Кузбассовец рассказал, что приобрел билет на автобус, следующий из Белово в Гурьевск. По словам мужчины, за билет он заплатил 94 рубля и, войдя в салон, испытал неистовый шок. Пассажир обнаружил, что внутри автобуса грязно, некоторые сиденья изношены, а кое-где якобы видны пятна от горюче-смазочных материалов. Также кузбассовец обратил внимание на гнутые алюминиевые молдинги с торчащими шурупами, которые, судя по сделанным фото, находятся у ног пассажиров.

‒ Почему, взимая плату за "комфорт" ‒ тариф "мягкий", филиал ГПК ПАТ г. Гурьевск предоставляет беспредельно ужасающе грязный транспорт, а я, приобретая билет рискую испачкать себя, свою одежду и получить травмы? <...> Снимите фото этой убогой кареты, выложите в приложение Кузбасс-онлайн, почему вы не требуете положенное и не кричите о проблеме? Вы что не люди? ‒ возмутился мужчина.

Комментаторы также возмутились состоянием общественного транспорта и отметили, что подобная ситуация наблюдается не только в Гурьевске. Так, о грязных междугородних автобусах сообщила жительница Прокопьевска, отметив, что при этом билет до областного центра обходится ей почти в 470 рублей.


Пользователи Сети также подчеркнули, что к обозначенным автором снимков повреждениям наверняка "приложили руку" и сами пассажиры.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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