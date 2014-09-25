Убийцы времени: лучшие браузерные игры

看你有多色
Да, именно так называется первая игра, которой мы спешим поделиться. Google-Translator утверждает, что с китайского это переводится как "вы видите, как цвет", ну а мы склонны согласиться с этим весомым заявлением.
Игра придётся по душе людям, которые любят все цветовые оттенки, но, по каким-либо причинам, всем сердцем хотят их возненавидеть. Собственно, это произойдёт через 3… 2… 1… а, уже произошло! Серьёзно, в эту игру невозможно играть дольше пяти минут, но она затягивает настолько, что наша редакция бросила её лишь спустя через пару часов: только после того как из глаз пошла кровь.
Суть проста: есть куча маленьких квадратиков одинакового цвета, но один из них едва заметно отличается тоном. Его нужно найти и жмякнуть как можно скорее, и тогда появится новое поле с квадратами, но уже другого цвета. На всё про всё даётся одна минута, и чем больше таких квадратиков обнаружишь, тем выше будет твой конечный уровень. Кстати, если снова воспользоваться Google-Translator после того, как игра вам выдаст результат, то можно узнать, как кто вы различаете цвета. Например, на 11 уровне вы различаете цвета как слепой, на 29 – как, эээ, сатир, а на 36 – как коза.
Только берегитесь: после этой игры мир уже никогда не будет прежним, а голубое небо может оказаться вовсе не голубым, а цвета морской волны, ну и чуточку отдавать оттенком яиц певчего дрозда. Кстати, это – ещё и отличный вид собеседования для дизайнеров, если нужно выбрать из нескольких претендентов одного ("Я хочу сыграть с тобой в одну игру…").
Cookie Clicker
Сначала существовал только Хаос. И из Хаоса появилась печенька. Да-да, одна большая овсяная печенька. Собственно, она-то и находится в центре повествования куки-кликера (которое на самом деле тут отсутствует). Нажимаешь на печеньку – зарабатываешь валюту. В виде печенек, разумеется. На неё-то и можно приобрести всё остальное: например, бабушек, которые будут печь дополнительные сладости. Не одну и не двух, а целую армию, если того пожелаете. Дальше – больше: множество фабрик по их производству. И даже телепорт, который будет поставлять их вам прямиком из чёрной материи. Однако для этого уже придётся потрудиться, на что, без преувеличения, уйдёт не один день, благо игра позволяет сохраняться в режиме онлайн.
Цель у этого затягивающего кликера крайне проста – её нет. В своё удовольствие зарабатываешь печеньки, получаешь бонусы, наращиваешь ударные темпы производства и в итоге выходишь на продовольственный рынок нашей Вселенной.
В общем, если вы всю жизнь хотели быть властелином печенек (ну а вдруг!), чтобы, наконец, склонить всех на сторону силы тёмной, а внутри вас живёт маленький куки-монстр, – эта игра вам явно понравится.
Кстати, для тех, кто не считает печеньки чем-то серьёзным, мы приготовили ссылку на подобную игру, в которой суть – та же, но нужно варить метамфетамин. Фанатам "Во все тяжкие" посвящается.
Flappy Bird
Это та самая игра, которая вызывала дикий зуд чуть ниже поясницы у каждого, кто хотя бы раз пробовал в неё играть. Сколько загубленных нервов, разбитых смартфонов и горючих слёз в её послужном списке – не сосчитать. Такое число ещё попросту не придумали. Даже Донг Нгуен, разработчик Flappy Bird, настолько опечалился сим фактом, что в своё время удалил её из PlayMarket и AppStore. Но оказалось поздно: "птичка" уже загубила миллионы душ и фотоном разлетелась по всему интернету.
Если вы успели позабыть, что же это за игра такая и что такое настоящая, лютая ненависть, то не беспокойтесь: мы вам напомним! "Флэппи бёрд" всё так же бессмысленно смотрит куда-то вдаль своими восьмибитными глазами, а зелёные трубы, из которых вот-вот вывалится усатый сантехник, всё так же преграждают ей путь к светлому будущему.
Специально для тех, кто устал ненавидеть несчастную птичку и хочет ненавидеть что-то другое, мы нашли ссылку на ремейк игры, в которой главный герой – квадрат обыкновенный, а декорации – более абстрактные и разноцветные.
Digital Trip
Игра, которая выжмет из вашего интернет-браузера всё, на что тот только способен. Вы станете пилотом загадочного космического корабля, на котором и будете бороздить бескрайние просторы какой-то непонятной галактики. По пути придётся уворачиваться от камней-астероидов, совершать головокружительные повороты в пространстве и собирать догикоины, которые превращают красное сердце корабля в маленькое горящее жёлтое солнце. Однако ваш покорный слуга не до конца разобрался, что с ними делать, ибо игра оказалась слишком мощной для моего компьютера и периодами подтормаживала. Всё потому, что я – олдскульщик (на самом деле нищеброд, потому что мой комп ничего не тянет).$(function () { var $slider = $("#slider5c5240ae81d3e"); var slider = $slider.vseSlider() })
Что самое интересное, эта игра от российских разработчиков. По их словам, Digital Trip нужна для того, чтобы "рассказать о современных технологиях и возможностях интернета". И ещё они утверждают, что заработанные доггикоины после игры превращаются в самую настоящую криптовалюту! То есть тут ещё и заработать можно. На сайте есть куча видео, объяснящих принцип игры, но нам, конечно же, лень их было смотреть. Но вы-то можете, да.
К слову говоря, музыкальный ряд для игры писал Илья Барамия – тот самый, из Самого Большого Простого Числа.
Game about Squares
Не мудрствуя лукаво, разработчики раскрыли всю суть игры в её названии и, собственно, в самой ссылке. Нас не обманули, и это действительно игра о квадратах! Нет, здесь не такой квадрат, как в одной из ссылок, что мы давали выше, – в этой казуалке они ведут спокойную и размеренную жизнь. Перед нами – головоломка, а значит, всегда есть время подумать, а то и вообще отойти от монитора на пару минут.
Есть квадраты, которые нужно разместить на кружочках соответствующего цвета. Но всё не так просто: у каждого квадрата есть определённое направление, которое он не может менять, поэтому всегда движется только вперёд. Но они взаимодействуют между собой, толкая друг друга в нужное направление. Как это обычно и бывает, сначала всё кажется простым, но постепенно игра наращивает сложность: количество квадратов возрастает, появляются дополнительные объекты в виде стрелок, задающих направление, а кружочки располагаются всё в более неожиданных местах.
В общем, отличный таймкиллер, который не просто поможет скоротать пару часов, но ещё и извилины вам разгладит мозг разомнёт. К тому же, те, кто не захочет расставаться с игрой, смогут спокойно её скачать в PlayMarket и AppStore. Там она наверняка имеет больше возможностей.
2048
Это – головоломка, снискавшая невероятную популярность среди владельцев смартфонов. Однако изначально она была написана на JavaScript специально для интернет-браузеров девятнадцатилетним итальянцем, и только потом перекочевала на другие всевозможные платформы. Причём это даже не какой-то коммерческий продукт, а просто задание по программированию, сделанное за два дня. Не знаю, через какое время преподаватель отвлёкся и поставил юному дарованию "зачёт", но вполне вероятно, что он не может сделать этого до сих пор, – игра ну никак не хочет отпускать.
Для тех, кто в танке, и не знает, что это за игра такая, расскажем. Имеется игровое поле размером 4x4 клетки, на котором появляются цифры 2 и 4. Стрелками можно сдвигать одновременно все плитки в одну из четырёх сторон. Плитки одинакового номинала объединяются и растут в геометрической прогрессии, а на освободившихся местах появляются новые цифры. Суть в том, чтобы собрать плитку номиналом "2048". Однако игру можно и дальше продолжить, если будет такое желание.
И снова: для тех, кто устал от классической версии игры, мы приготовили альтернативную ссылку, где вместо числовых квадратов на вас будет смотреть сиба-ину (вам только кажется, что вы не знаете, кто это, но, как только перейдёте по ссылке, всё поймёте).
Автор: Максим Полюдов
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