Убийцы времени: лучшие браузерные игры

Время – штука такая, крайне неопределённая: то дни проносятся как электрички, а то и одна минута может затянуться до бесконечности. Собственно, способов для его "убийства" можно найти уйму: и книжку почитать, и кино посмотреть, и сходить куда-нибудь. Однако, как известно, ничто так не ускоряет ход времени, как занятие какой-нибудь абсолютно бессмысленной и бесполезной ерундой. И что уж тут скрывать, особенно интересно заниматься ей на работе. Ну а когда же ещё? Но далеко не все могут позволить себе вылезти из-за компьютеров, а "контактик" уже надоел просто до невозможности, да и все интересные места на Google Maps за секретной дверью уже изучены.

Специально для таких страдальцев и для тех, кому кажется, что последние 5 минут часов рабочего времени не кончатся никогда, в интернетах в своё время появились казуальные игры-таймкиллеры, быстро набравшие дикую популярность. Нам как-то тоже работать особо не хотелось, поэтому дорогая редакция провела целый день в праздности, соревнуясь друг с другом и ставя всё новые и новые рекорды во всевозможных казуалках. Ну а когда кровавые мозоли на пальцах рассосались, а глаза снова обрели способность видеть, мы решили поделиться самыми "залипушными" игрушками и с нашими читателями.