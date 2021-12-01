Убийца девочек из Киселевска останется в СИЗО еще на два месяца

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Суд продлил арест Виктору Пестерникову, который обвиняется в жестоком убийстве двух девочек в Киселевске.

Центральный районный суд города Кемерово 24 ноября 2021 года вынес постановление о продлении содержания Виктора Пестерникова в СИЗО №1 до 7 февраля 2022 года. Мужчина обвиняется в убийстве и изнасиловании двух десятилетних жительниц Киселевска.


После завершения следствия уголовное дело будет рассмотрено в суде города Киселевска. Сроки окончания предварительного следствия сотрудники СУ СК РФ по Кемеровской области не называют, так как эти данные якобы относятся к следственной тайне, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник.


Напомним, что Виктор Пестерников является фигурантом дела об убийстве и изнасиловании Ульяны Дегтярь и Насти Феслер, пропавших 6 сентября 2021 года в Киселевске. Уже 7 сентября их тела были найдены в доме, где проживал Пестерников. Правоохранители задержали мужчину, в совершении преступления он признался.


Ранее Следственный комитет предъявил злоумышленнику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних"), а также ч. 5 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), ч. 5 ст. 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера").

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