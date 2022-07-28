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Убийца 23-летней кемеровчанки Веры Пехтелевой получил 17 лет колонии

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В столице Кузбасса суд вынес приговор Владиславу Канюсу, который жестоко расправился со своей возлюбленной. Ему назначено 17 лет колонии.

Суд признал вину Владислава Канюса в убийстве Веры Пехтелевой и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Соответствующее решение было принято сегодня в четверг, 28 июля, пишет VSE42.Ru, ссылаясь на свой источник в суде.


При этом фигуранта оправдали по статье об изнасиловании. Кроме того истек срок давности по статье о незаконном лишении свободы.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что прокуратура рассмотрит жалобу родственников убитой 23-летней кемеровчанки на работу Росгвардии и ГИБДД. Позже прокурор потребовал ужесточить обвинение в отношении подсудимого.

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