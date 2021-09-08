Убийство двух школьниц заставило кузбассовцев задуматься о смертной казни

Петиция, которая появилась на сайте change.org, адресована президенту РФ Владимиру Путину, а также главе СКР Александру Бастрыкину и другим политическим деятелям. По словам автора обращения, после совершенного в кузбасском городе зверского убийства двух 10-летних школьниц властям следует задуматься о применении высшей меры наказания к преступникам – смертной казни.
– Чужих детей не бывает... И чем раньше мы поймем это, тем быстрее выиграем эту войну, которая длится много лет. Пропадают, погибают дети. И 70% подобных преступлений совершается рецидивистами, которые были судимы за подобное.
Только смертная казнь для таких жутких преступников, которые давно перешли грань морали, совести и адекватности! Это уже не люди, им не место среди нормальных людей, рядом с детьми. Их не исправить, не вылечить и не перевоспитать!
Да и как может действовать мораторий, запрет убивать тех, кто убивает сам. Убивает жестоко, без капли жалости самых беззащитных – детей...? – говорит автор.
Редакции интернет-журнала AVOKADO стало известно об исчезновении двух девочек в Киселевске, которые отправились в школу, но домой так и не вернулись. К поискам детей подключились полиция и местные поисковики, но найти девочек живыми им не удалось. Позже 41-летний житель шахтерского края сознался в их убийстве и был задержан силовиками. Из информации в СМИ следует, что сопровождавший школьниц житель ранее уже сидел за сексуальное насилие.
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