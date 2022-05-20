Убивший женщину кузбассовец наблюдал за работой полиции из кустов

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Суд в Кемеровской области вынес приговор мужчине, который убил подругу, а затем следил за правоохранителями.

Житель Яшкинского района, 29-летний мужчина, распивал алкоголь вместе со своей 52-летней знакомой. В ходе застолья кузбассовцы поругались и мужчина избил приятельницу. Женщина в результате побоев скончалась. В этот момент в гости заглянул знакомый злоумышленника, которому кузбассовец рассказал, что якобы обнаружил потерпевшую сельчанку на дороге и принес домой, чтобы оказать помощь. Гость проверил пульс женщины и сообщил, что она мертва. После этого мужчины отнесли тело на место, где она якобы была найдена. Рядом с погибшей 29-летний мужчина оставил велосипед, чтобы инсценировать ДТП. Позже кузбассовец обнаружил, что на месте находятся правоохранители, которых вызвали прохожие.

"Примечательно, что мужчина решил понаблюдать за происходящим и спрятался в кустах, где и был обнаружен полицейскими", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве. Он сотрудничал со следствием и признал вину. Суд назначил кузбассовцу наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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