Убивший приятеля из-за его манеры речи кузбассовец получил срок

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Житель города Топки насмерть зарезал эмоционального и громкого приятеля ножом из-за того, что ему не понравилось, как он разговаривал. За совершение преступления кузбассовец отправится в колонию особого режима.

По информации, собранной в ходе следствия, преступление было совершено в январе прошлого года. Тогда же 36-летний осужденный на застолье с погибшим и другими знакомыми распивал спиртное в своем жилище.


В какой-то момент ему не понравилось, как разговаривает один из гостей, поскольку делал он это, по мнению осужденного, чрезмерно эмоционально и громко. Сперва будущий убийца сделал приятелю замечание, на которое последний ответил тем, что будет разговаривать так, как хочет.


Этим визитер привел хозяина квартиры в гнев.

- Разозлившись, обвиняемый нанес 21-летнему мужчине несколько ножевых ранений. Очевидцы вызвали «скорую помощь», однако нетрезвый хозяин квартиры отказался впустить врачей, они вызвали сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Дверь открыли с правоохранителями, но было поздно: осмотр показал, что мужчина уже мертв.

Подозреваемого задержали, своей вины в причастности к преступлению он отрицать не стал. На время следствия его заключили под стражу. Осужденному также была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он отдавал отчет всем своим действиям в момент убийства знакомого.


В итоге дело, возбужденное в отношении кузбассовца по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), было направлено в суд, где фигуранта признали виновным в совершении инкриминируемого преступления. В качестве наказания его приговорили к 9 годам заключения в колонии особого режима.

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