Убивший отца-пенсионера кузбассовец отправился в колонию

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Киселевчанин решил отомстить родителю, предъявлявшему ему претензии из-за отсутствия работы, и нанес отцу смертельное ранение ножом. По факту было возбуждено уголовное дело, которое накануне разобрали в суде.

Преступление было совершено еще в ноябре прошлого года. Тогда 39-летний безработный мужчина, который часто употреблял спиртное, на застолье поругался с отцом из-за своего образа жизни: 66-летний родитель убийцы начал предъявлять тому претензии из-за его безделья. Разозлившись, родственник решил расправиться с отцом и, дождавшись, пока тот уснет, злоумышленник ранил его холодным оружием прямо в грудь. Из-за травмы пенсионер скончался на месте.


О произошедшем горожанин сообщил сестре, однако в его слова она не поверила и решила сама все проверить. Родственница впоследствии и вызвала правоохранителей.


Задержанный не стал отрицать своей вины. По факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Делопроизводство дошло до суда, где фигуранта признали виновным. В качестве наказания его приговорили к семи годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима.

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