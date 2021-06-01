Убивший двух человек кузбассовец попал в колонию на 17 лет

В суде разобрали дело об убийстве двух человек в селе Троицком. Так, было установлено, что преступление было совершено в марте прошлого года. Тогда в населенном пункте 59-летний мужчина на застолье в компании знакомых мужчины и женщины распивал спиртное. В какой-то момент между ними возник конфликт из-за сделанного замечания.

Мужчина в ответ на него начал наносить погибшему удары руками и ногами по телу и голове, а после взялся за нож и нанес холодным оружием девять ударов. Горожанка, находившаяся рядом, получила множественные ранения острым предметов.

- Оба потерпевших погибли на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Мужчина прошел через комплексную психолого-психиатрическую проверку, по итогам которой его признали вменяемым. Отмечается, что состояния аффекта не было обнаружено.

В итоге судебных разбирательств он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство» и приговорен 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также было решено ограничить его свободу сроком на 1 год.