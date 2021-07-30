Убившая сожителя из-за его ответа жительница Кузбасса получила тюремный срок

По информации, собранной в ходе проведения следственных мероприятий, известно, что произошел инцидент в Юрге еще в октябре прошлого года. Тогда же сожители – осужденная и погибший – распивали в своем жилище спиртное вместе с матерью осужденной. В его же ходе мужчина вел себя агрессивно по отношению к возлюбленной, выражался в ее сторону бранной лексикой.

В один из моментов, когда горожанка начала уходить из комнаты, мужчина толкнул ее и ударил по ногам, а после и вовсе взялся за нож. 35-летняя женщина отобрала у него холодное оружие и задала вопрос на тему того, что он будет делать, если же ее не станет. Ответ мужчины привел осужденную в гнев.

- <…> он просто улыбнулся, а женщина, разозлившись, несколько раз ударила его ножом в грудь, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Погибший упал, его сожительница попросила от матери, чтобы та вызвала «скорую», однако прибывшие медики только констатировали смерть кузбассовца. Врачи также сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Отмечается, что в ходе разбирательств по делу задержанная не стала отрицать своей вины и сотрудничала со следствием. Она стала фигуранткой дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Накануне дело рассмотрели в суде, где ее признали виновной. В качестве наказания ей назначили 8 лет заключения в колонии общего режима.