Убившая агрессивного возлюбленного жительница Кузбасса избежала тюрьмы

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В Осинниках между возлюбленными произошла ссора, которая разрешилась убийством: мужчина не захотел отпускать пьяную даму сердца к соседям и пустил в ход кулаки, за что получил удар ножом в грудь.

Пьяная осужденная захотела продолжить застолье со спиртным у соседей, однако, из дома ее не выпустил 59-летний сожитель, из-за чего между возлюбленными разгорелся конфликт.

Необходимо отметить, что мужчина был трезвый. Словесная ссора быстро переросла в драку, во время которой он стал избивать сожительницу. Последняя, защищаясь, схватила со стола нож и ударила им мужчину в грудь, рассказали детали произошедшего в СУ СК.

Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью и агрессор скончался на месте. После расправы женщина вызвала бригаду медиков и полицию. Свою вину 36-летняя жительница Осинников признала по ч. 1 ст. 108УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Суд приговорил ее к году исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% заработка.

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