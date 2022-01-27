Убившая агрессивного возлюбленного жительница Кузбасса избежала тюрьмы

Пьяная осужденная захотела продолжить застолье со спиртным у соседей, однако, из дома ее не выпустил 59-летний сожитель, из-за чего между возлюбленными разгорелся конфликт.

– Необходимо отметить, что мужчина был трезвый. Словесная ссора быстро переросла в драку, во время которой он стал избивать сожительницу. Последняя, защищаясь, схватила со стола нож и ударила им мужчину в грудь, – рассказали детали произошедшего в СУ СК.

Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью и агрессор скончался на месте. После расправы женщина вызвала бригаду медиков и полицию. Свою вину 36-летняя жительница Осинников признала по ч. 1 ст. 108УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Суд приговорил ее к году исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% заработка.