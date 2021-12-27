"Убитые горем" Дед Мороз и Снегурочка рассмешили кузбассовцев

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Снежные скульптуры в одном из городов Кемеровской области привлекли внимание пользователей Сети.

Накануне в социальных сетях появилась фотография, сделанная в Прокопьевске. Местные жители запечатлели скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, выполненные из снега и покрытые краской. При этом внешний вид фигур вызвал у кузбассовцев удивление и смех.

‒ "Горем убитые входят в 2022", "Зато ломать не захотят", "Это новые "штаммы" коронавирусной инфекции", "Вчера бабуся на эти фигуры материлась, смешно было послушать", ‒ написали пользователи.

Комментаторы также предположили, что без краски скульптуры казались бы более эстетичными. Некоторые кузбассовцы отметили, что такие фигуры лучше, чем вообще ничего, и напомнили о действиях вандалов, разгромивших новогодние украшения в Новом городке.


Ранее редакция AVOKADO писала о сломанных ледяных скульптурах в одном из кузбасских поселков.

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