Накануне в социальных сетях появилась фотография, сделанная в Прокопьевске. Местные жители запечатлели скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, выполненные из снега и покрытые краской. При этом внешний вид фигур вызвал у кузбассовцев удивление и смех.

‒ "Горем убитые входят в 2022", "Зато ломать не захотят", "Это новые "штаммы" коронавирусной инфекции", "Вчера бабуся на эти фигуры материлась, смешно было послушать", ‒ написали пользователи.

Комментаторы также предположили, что без краски скульптуры казались бы более эстетичными. Некоторые кузбассовцы отметили, что такие фигуры лучше, чем вообще ничего, и напомнили о действиях вандалов, разгромивших новогодние украшения в Новом городке.

Ранее редакция AVOKADO писала о сломанных ледяных скульптурах в одном из кузбасских поселков.