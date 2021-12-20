Накануне в социальных сетях появилось сообщение от жителя села Терентьевское в Прокопьевском районе. Кузбассовец сообщил, что 18 декабря 2021 года на улице Центральной произошел массовый отстрел собак. Всего, по словам местного жителя, погибли 26 животных.

‒ <...> Они их не ловили сеткой, и не стреляли патронами со снотворным, как положено, а именно убивали. Господи, сколько было крови. Бедные животные ‒ они бегали и никому не мешали... За что с ними так? Убили и маленьких щенков, и еще семь щенков были заперты в вольер ‒ они и их расстреляли <...>, ‒ написал кузбассовец.

Мнения комментаторов разделились. Часть пользователей возмутились действиями живодеров и потребовали от автора публикации подать заявление в правоохранительные органы. Другие кузбассовцы отметили, что настолько большая стая собак могла нести реальную угрозу для жизни и здоровья местных жителей.

Справка

Согласно Приказу Минрегионразвития РФ № 613 от 27.12.2011, законным способом решения проблем с бездомными животными является их отлов и доставка в приюты. Эвтаназия гуманными способами разрешена только в том случае, если зверь страдает от неизлечимого заболевания, такого как рак или бешенство.