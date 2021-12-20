"Убили и щенков": кузбассовцы возмутились жестоким отстрелом собак

0
Фото:  

Жители Кемеровской области сообщили о массовом убийстве животных.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от жителя села Терентьевское в Прокопьевском районе. Кузбассовец сообщил, что 18 декабря 2021 года на улице Центральной произошел массовый отстрел собак. Всего, по словам местного жителя, погибли 26 животных.

‒ <...> Они их не ловили сеткой, и не стреляли патронами со снотворным, как положено, а именно убивали. Господи, сколько было крови. Бедные животные ‒ они бегали и никому не мешали... За что с ними так? Убили и маленьких щенков, и еще семь щенков были заперты в вольер ‒ они и их расстреляли <...>, ‒ написал кузбассовец.

Мнения комментаторов разделились. Часть пользователей возмутились действиями живодеров и потребовали от автора публикации подать заявление в правоохранительные органы. Другие кузбассовцы отметили, что настолько большая стая собак могла нести реальную угрозу для жизни и здоровья местных жителей.


Справка

Согласно Приказу Минрегионразвития РФ № 613 от 27.12.2011, законным способом решения проблем с бездомными животными является их отлов и доставка в приюты. Эвтаназия гуманными способами разрешена только в том случае, если зверь страдает от неизлечимого заболевания, такого как рак или бешенство.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31943

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined