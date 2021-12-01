У туристов из Шерегеша возникли проблемы с вылетом из новокузнецкого аэропорта

В Сети пассажиры пожаловались на толпы людей, которые заполонили аэропорт Новокузнецка накануне во вторник, 30 ноября. Автор публикации предложил в срочном порядке разобраться с проблемой, поскольку подобные столпотворения могут привести к новой вспышке массового заражения опасным вирусом COVID-19.

В воздушной гавани журналисту AVOKADO сообщили, что давка образовалась из-за массовой задержки рейсов авиакомпании S7, якобы самолеты прибывали из Москвы с опозданием на час. Собеседник отметил, что накануне в числе всех посетителей находились порядка 180 лыжников из Шерегеша.