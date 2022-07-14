"У кого совесть есть": кондуктор без терминала принуждала кемеровчан платить наличными

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В столице Кузбасса пассажиров возмутило поведение кондуктора, которая вышла на рейс без терминала, и словами пыталась пробудить совесть у тех, кто ехал без наличных.

По словам автора сообщения во "ВКонтакте", инцидент произошел вчера в 13:18 по местному времени на рейсе №87. Мужчина указал, что в автобусе не смог оплатить проезд из-за того, что у кондуктора отсутствовал терминал, а наличных денег в тот день он с собой не имел. Несмотря на то, что пассажир все-таки был пущен в транспорт, но на протяжении всего пути, с его слов, был вынужден слушать призывы к совести от работницы.

– И пусть оно так и есть что не выдали, но чтобы ходить по кабине автобуса и шептать "У кого совесть есть оплатит", это слишком, – заключил кемеровчанин.

Интернет-пользователь попросил в следующий раз все-таки выдать кондуктору терминал, чтобы подобных случаев с нашептыванием не повторялось.

Да!
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