Тюменский студент пытался пронести ружье в учебное заведение

Как сообщает "Мегатюмень", в здании многопрофильного колледжа задержали 19-летнего парня, пытавшего пронести страйкбольное ружье в помещение учебного заведения.
Выяснилось, что студент совершать никаких преступлений не хотел: ружье он принес в колледж, чтобы передать другу для ремонта.
Отмечается, что охранник действовал согласно инструкции: изъял незамедлительно ружье и вызвал полицию.
Студент сожалеет о произошедшем и приносит извинения.
Как сообщалось ранее, недавнее массовое убийство в пермском вузе подвигло некоторых подростков повторить жестокую историю.
Загрузка комментариев