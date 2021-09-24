Тюменский студент пытался пронести ружье в учебное заведение

0
Pixabay

Студент из тюменского колледжа пытался пронести ружье вовнутрь здания учебного заведения.

Как сообщает "Мегатюмень", в здании многопрофильного колледжа задержали 19-летнего парня, пытавшего пронести страйкбольное ружье в помещение учебного заведения.


Выяснилось, что студент совершать никаких преступлений не хотел: ружье он принес в колледж, чтобы передать другу для ремонта.


Отмечается, что охранник действовал согласно инструкции: изъял незамедлительно ружье и вызвал полицию.


Студент сожалеет о произошедшем и приносит извинения.


Как сообщалось ранее, недавнее массовое убийство в пермском вузе подвигло некоторых подростков повторить жестокую историю.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29407

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined