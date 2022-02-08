"Тюльпан" вспыхнул утром в кузбасском городе

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Ранним утром на одной из улиц в Прокопьевске произошел пожар: загорелась пекарня "Тюльпан". В ГУ МЧС Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили подробности произошедшего.

Информация об утреннем пожаре появилась в сообществе в социальной сети. По словам автора публикации, в Прокопьевске сегодня во вторник, 8 февраля, загорелась пекарня "Тюльпан".

На Тыргане по утру загорелся магазин, рассказал очевидец.

Из кадров с места происшествия следует, что из под крыши торговой точки вырвалось пламя. В ГУ МЧС Кузбасса интернет-журналу AVOKADO уточнили, что в ведомство сигнал о возгорании на улице Институтской поступил в 8:22 по местному времени. Огонь в павильоне удалось потушить до прибытия пожарных.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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