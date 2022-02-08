Информация об утреннем пожаре появилась в сообществе в социальной сети. По словам автора публикации, в Прокопьевске сегодня во вторник, 8 февраля, загорелась пекарня "Тюльпан".

– На Тыргане по утру загорелся магазин, – рассказал очевидец.

Из кадров с места происшествия следует, что из под крыши торговой точки вырвалось пламя. В ГУ МЧС Кузбасса интернет-журналу AVOKADO уточнили, что в ведомство сигнал о возгорании на улице Институтской поступил в 8:22 по местному времени. Огонь в павильоне удалось потушить до прибытия пожарных.