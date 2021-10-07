Тысячи новых рабочих мест появятся в неугольных секторах экономики Кузбасса

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В Кемеровской области будет создано более десяти тысяч рабочих мест в сферах, не связанных с угольной промышленностью.

В неугольных секторах экономики Кузбасса появится 13 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после совещания по вопросам развития энергетики, проведенного президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из основных вопросов стала модернизация экономики угледобывающих регионов. В частности, было заявлено о необходимости развивать неугольные сферы.

‒ Подписанные на ПМЭФ-2021 соглашения предусматривают около 300 млрд рублей инвестиций в неугольные проекты и создание тысяч новых рабочих мест для кузбассовцев, ‒ рассказал Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети.

Отмечается, что развитие угольной промышленности также продолжится ввиду того, что на рынке сохраняется спрос на кузбасскую продукцию.

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