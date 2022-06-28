Тысячи молодых кузбассовцев покинули регион за год

1
Фото:  

Статистики привели актуальные данные о численности молодежи в Кемеровской области.

Согласно информации Кемеровостата, общее число населения Кузбасса в возрасте от 14 до 35 лет на 1 января 2022 года составила 685,7 тысячи человек (26,3% от общего количества). При этом в городе проживает 595,5 тысячи молодых людей, а в сельской местности – всего 90,2 тысячи. Молодых мужчин в Кемеровской области больше, чем женщин (348,7 тысячи и 337 тысяч соответственно).


Что касается вопросов миграции, то в регионе наблюдается примерно равное количество прибывшей и убывшей молодежи. Так, в 2021 году Кузбасс покинули 27 074 молодых жителей, а приехали – 27 365 человек.


При этом большая часть молодых кузбассовцев убыла в ходе внутрирегиональной миграции (13 813 человек). Меньшие показатели наблюдаются в межрегиональной (9 630 человек) и международной миграции (3 922 человека).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37615

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined