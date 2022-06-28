Тысячи молодых кузбассовцев покинули регион за год

Согласно информации Кемеровостата, общее число населения Кузбасса в возрасте от 14 до 35 лет на 1 января 2022 года составила 685,7 тысячи человек (26,3% от общего количества). При этом в городе проживает 595,5 тысячи молодых людей, а в сельской местности – всего 90,2 тысячи. Молодых мужчин в Кемеровской области больше, чем женщин (348,7 тысячи и 337 тысяч соответственно).

Что касается вопросов миграции, то в регионе наблюдается примерно равное количество прибывшей и убывшей молодежи. Так, в 2021 году Кузбасс покинули 27 074 молодых жителей, а приехали – 27 365 человек.

При этом большая часть молодых кузбассовцев убыла в ходе внутрирегиональной миграции (13 813 человек). Меньшие показатели наблюдаются в межрегиональной (9 630 человек) и международной миграции (3 922 человека).