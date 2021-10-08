Тысячи кузбассовцев получат новую правительственную награду

Региональная награда будет предусмотрена для граждан, трудившихся на шахтах, заводах и в колхозах Кузбасса во время Великой Отечественной войны. По предварительным данным, награждены будут 6 000 человек.

‒ Учреждение новой региональной награды ‒ дань памяти и глубокого уважения к героическому труду кузбассовцев, работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны, ‒ подчеркнул глава региона Сергей Цивилев на официальной странице в социальной сети.

Отмечается, что получат награду зарегистрированные в Кузбассе граждане, чей стаж работы в тылу составил не менее шести месяцев за период с 22.06.1941 по 09.05.1945 года.