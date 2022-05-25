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Тысячи кузбассовцев подверглись атакам клещей за неделю

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Специалисты рассказали о случаях укусов таежных кровопийц в Кемеровской области. Часть паукообразных оказалась заражена опасными болезнями.

За минувшую неделю клещи присосались к 2 020 кузбассовцам, в числе которых было 680 детей. Всего с начала сезона активности кровопийцы атаковали 5 826 жителей региона, 1 605 из которых – несовершеннолетние до 17 лет.


Снятые с пострадавших кровососы были исследованы в лабораториях. Выяснилось, что в 115 из 4 162 клещей имеется возбудитель клещевого энцефалита. Из 4 015 кровопийц в 1 047 были обнаружены боррелии, в 224 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 192 – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кузбассу.


Специалисты подчеркнули, что медицинская помощь пострадавшим оказывается во всех медорганизациях региона.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что кемеровчане задумались о безопасности из-за клещей во дворе дома.

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