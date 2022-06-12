Тысячи кузбассовцев обратились за помощью после присасывания клещей

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Кузбассу сообщили, что с начала сезона активности клещей в медицинские организации обратились 16 183 жителя региона, подвергшихся укусам паукообразных. При этом 20,9% из них – дети и подростки до 17 лет. За последнюю неделю атаке кровососов подверглись 2 559 человек, детей в их числе – 473.

Из 10 646 клещей в 430 паукообразных был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. Также в лабораториях было исследовано 10 325 кровососов, из которых в 3 390 клещах были обнаружены боррелии, в 731 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 697 – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Медики сообщили о восьми случаях клещевого вирусного энцефалита и 24 случаях иксодового клещевого боррелиоза в Кемеровской области.