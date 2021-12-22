Тысячи кузбассовцев лишились права на выезд за пределы страны

Согласно официальным данным, за 11 месяцев 2021 года в Кузбассе было вынесено 125 575 постановлений об ограничении в праве выезда за пределы страны. Причиной стали долги жителей региона, из которых более 30 тысяч ‒ по алиментам.

"47 685 постановлений действуют на отчетную дату, из них 16 100 – по алиментным обязательствам. Срок действия ограничения составляет 6 месяцев с момента вынесения", ‒ сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Таким образом, каждый 55-ый кузбассовец ограничен в выезде за границу России. За отчетный период задолжавшие жители региона выплатили 687 млн рублей.