Тысячи кузбасовцев пострадали от укусов животных с начала года

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Более 3,5 тысячи жителей Кемеровской области обратились за помощью после укусов.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Кузбассу, за первое полугодие 2022 года в медицинские организации после укусов животных обратились 3 630 человек, в числе которых 1 262 ребенка до 17 лет. Все эти случаи связаны с оказанием антирабической помощи, то есть, иммунизации против бешенства.


При этом отмечается, что от диких животных пострадали 60 кузбассовцев, из них 19 ‒ дети. Укусы собак составили 74,4% от общего количества обращений, сообщают в пресс-службе надзорного органа.


Специалисты напомнили, что заразиться бешенством можно при контакте с животным-переносчиком, при этом вирус может находиться в слюне зверя за десять дней до появления симптомов. Уже развившееся в организме заболевание вылечить невозможно.

Да!
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