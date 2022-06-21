Тысячи клещей в Кузбассе оказались переносчиками опасных болезней

По данным кузбасского Роспотребнадзора, за минувшую неделю в регионе было зафиксировано 3 033 случая присасывания клещей. При этом 607 из укушенных – дети. С начала сезона активности кровососов за помощью к медикам обратились 19 126 кузбассовецев, из них детей и подростков до 17 лет – 4 004 человека.

Специалисты провели исследование 12 603 клещей на наличие антигена вируса энцефалита и 12 204 – на наличие других возбудителей. В результате этого, у 482 кровососов был обнаружен возбудитель энцефалита, у 4 280 – боррелии, у 852 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, у 832 клещей – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

С начала текущего года медики зафиксировали в Кемеровской области 11 случаев клещевого вирусного энцефалита и 30 случаев иксодового клещевого боррелиоза.