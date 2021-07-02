Тяжелобольная девочка погибла после отказа ее родственников от необходимых препаратов в Кузбассе

Исходя из предварительной информации, которая была распространена сотрудниками пресс-службы ведомства, известно, что девочка в возрасте 2 лет и 7 месяцев страдала от тяжелого заболевания, однако ее мать отказывалась давать ей необходимые лекарства, из-за чего впоследствии ребенка передали под опеку бабушке. Через некоторое время она, находясь в тяжелом состоянии, попала в больницу, в которой скончалась.

- В ближайшее время будет назначена судебно- медицинская экспертиза по установлению причины смерти ребенка. Также перед экспертами поставят вопрос о наличии причинно-следственной связи между смертью ребенка и того факта, что мать отказывалась лечить девочку, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Вместе с этим, оценка будет дана и действиям органов опеки из-за того, что сотрудники передали ребенка бабушке, которая, как силовики предварительно выяснили, аналогично его матери отрицала наличие болезни.

Проверят и саму опекуншу, а именно – то, какие действия она оказывала для лечения внучки.

Все обстоятельства, а также причины смерти потерпевшей устанавливаются. Процессуальное решение будет принято по результатам соответствующих мероприятий.