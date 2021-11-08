Тягач столкнулся с легковушкой в Кузбассе

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Ночью в одном из городов Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и тягача.

Накануне в социальных сетях появились фотографии, на которых очевидцы запечатлели последствия ДТП, произошедшего в Мариинске. На кадрах виден смятый от удара легковой автомобиль. О подробностях аварии корреспонденту AVOKADO рассказали в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса.


Инцидент произошел вечером 6 ноября, на пересечении улиц Пальчикова и Добролюбова. Водитель автомобиля ВАЗ-210740 не предоставил преимущество другому транспортному средству и допустил столкновение с тягачом Scania G380, двигавшемуся с цистерной. В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки: молодые люди 18 и 25 лет, сообщают сотрудники Госавтоинспекции.


Находившийся за рулем автомобиля "ВАЗ" 19-летний кузбассовец прав на управление транспортным средством не имел.

ГИБДД призывает водителей соблюдать ПДД, быть внимательными и осторожными на дороге.

Да!
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