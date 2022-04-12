Туристы все и укатали: пользователи Сети раскритиковали вид кузбасской трассы после горнолыжного сезона

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В Сети в сообществе губернатора Кемеровской области мужчина пожаловался, что из-за высокого спроса на Шерегеш в зимний сезон туристы укатали трассу, которая из Новокузнецка ведет автолюбителей прямиком в Бийск.

Недовольный интернет-пользователь рассказал об обратной стороне развития туризма в Кемеровской области. Со слов мужчины, от большого потока отдыхающих серьезно испортилось качества асфальта на трассе 32К-176 из Новокузнецка в Бийск, якобы они его "укатали". При этом комментатор указал, что несмотря на завершение зимнего сезона, разбираться с проблемой никто не намерен.

После расцвета туристического бизнеса в Шерегеше трасса превратилась в руины, как после бомбежки. Не стыдно перед приезжающими в Шерегеш туристами из центральных регионов? А до санкционного кризиса и перед иностранными? Они как раз по этой трассе из Новокузнецкого и Кемеровского аэропорта туда едут, следует из текста сообщения.

Кроме того, возмущенный гражданин потребовал от властей, что бы те на следующий год и вовсе перекрыли участок. В качестве объяснения своего негодования подписчик паблика указал, что за последние 20 лет не припомнит такого ужасного вида у этой дороги.

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