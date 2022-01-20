Туристов без QR-кодов ограничили в заселении в гостиницы Шерегеша

0
Фото:  

Ковид-сертификаты стали обязательными на территории популярного кузбасского курорта.

Согласно данным агенства по туризму Кемеровской области, сегодня, 20 января, на территории Шерегеша вводятся ограничения по коронавирусу, связанные с сертификатами о вакцинации. Теперь, заселяясь в гостиницу, санаторий, гостевой дом или другое место размещения необходимо предоставить один из следующих документов:

  • сертификат о пройденной вакцинации;
  • справку о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании;
  • отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение 48 часов;
  • справку о противопоказаниях к вакцинации;
  • для иностранных граждан ‒ отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 48 часов до заезда, в специальном мобильном приложении.

Подчеркивается, что необходимые документы могут быть предоставлены как в бумажном, так и в электронном формате. При этом несовершеннолетним медицинские документы при заселении не потребуются.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32776

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined