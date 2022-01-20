Туристов без QR-кодов ограничили в заселении в гостиницы Шерегеша

Согласно данным агенства по туризму Кемеровской области, сегодня, 20 января, на территории Шерегеша вводятся ограничения по коронавирусу, связанные с сертификатами о вакцинации. Теперь, заселяясь в гостиницу, санаторий, гостевой дом или другое место размещения необходимо предоставить один из следующих документов:
- сертификат о пройденной вакцинации;
- справку о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании;
- отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение 48 часов;
- справку о противопоказаниях к вакцинации;
- для иностранных граждан ‒ отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 48 часов до заезда, в специальном мобильном приложении.
Подчеркивается, что необходимые документы могут быть предоставлены как в бумажном, так и в электронном формате. При этом несовершеннолетним медицинские документы при заселении не потребуются.
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